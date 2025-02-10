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Alişan’ın Tesettürlü Hali Sosyal Medyada İlgi Çekti

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DİZİNİN ETKİLEYİCİ İKONU

Güçlü bir oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Piyasa, medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelelerini izleyicilere sunacak. Yakında ekranlara gelecek olan dizinin ilk tanıtımında Alişan’ın tesettürlü görünümü sosyal medya üzerinde yoğun ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Güzel oyuncuya, “Maşallah başörtü çok yakışmış” ve “Tesettürlü haliniz çok güzel” gibi birçok olumlu yorum yazıldı. Alişan da sosyal medya platformunda kalp emojisi kullanarak “Müno” ifadesini paylaşarak başörtülü halini sevenleriyle paylaştı.

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