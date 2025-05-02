Alkol Sınırının 9 Katı Üzeri

KAZA VE ALKOL TESTİ SONUCU

Aksaray’da, 27 yaşındaki M.D., yasal alkol sınırının 9 katı üzerinde, 1.79 promil alkolle araç kullanarak maddi hasarlı bir trafik kazasına karıştı. Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi’nde gerçekleşti. M.D., polis ekiplerine direndi ve polis aracına tekme atarak hasar verdi. Sürücü, bu esnada “Dişim ağrıyor” feryatlarıyla dikkat çekti. Alkollü olduğunu reddeden M.D.’nin ilginç davranışları ve sözleri olay yerindeki kişileri şaşırttı.

KAZANIN DETAYLARI VE POLİS MÜDAHALESİ

2 Mayıs 2025’te meydana gelen kazada, M.D., 68 AAK 852 plakalı hafif ticari aracıyla park halindeki bir araca çarptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.D.’ye alkol testi yapmak istedi ancak ayakta durmakta zorluk çeken sürücü, polislere direndi ve onların görevini engellemeye çalıştı. M.D., polis aracına tekme atarak kaportalara ve camlara zarar verdi. “Ben terörist değilim” ve “Polis değil başka biri olsaydı, neler yapardım” gibi ifadelerle tepki gösterdi. Takviye ekiplerin gelmesi üzerine, M.D. ters kelepçeyle etkisiz hale getirildi. Sürücü, “Dişim ağrıyor” diyerek feryat etti ve arkadaşları onu sakinleştirmeye çalıştı.

Yapılan alkolmetre testi sonucunda M.D.’nin 1.79 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ancak M.D., alkollü olmadığını savunarak, “Sarhoş olsam hatırlamam ama hatırlıyorum” dedi. Karayolları Trafik Kanunu’na göre, hususi araç sürücüleri için yasal alkol sınırı 0.50 promil, ticari araçlar için ise 0.20 promildir. M.D.’nin kullandığı hafif ticari aracın ruhsatında “hususi” ibaresi bulunduğu varsayıldığında, 1.79 promil yasal sınırın yaklaşık 9 katına denk geliyor. Bu nedenle M.D.’ye şu cezalar uygulandı:

– İdari Para Cezası: Alkollü araç kullanmaktan 9.268 TL, araç ruhsat sahibine kullandırmaktan 9.268 TL olmak üzere toplam 18.536 TL.

– Ehliyete El Koyma: Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

– Trafikten Men: Araç, olay yerinde bir yakınına teslim edilene kadar trafikten men edildi.

– Ceza Puanı: Sürücüye 20 ceza puanı yazıldı.