Alkollü Adam, Kadınları Taciz Etti!

ALKOLLÜ TACİZ VE DEVAMINDAKİ OLAYLAR
Bursa’nın İnegöl ilçesinde alkollü durumda bulunan Şaban K., kaldırımda yürüyen kadınlara sözlü tacizde bulundu. Bu duruma tepki gösteren Hakan B. (44), Ömer S. (24) ve Ramazan B. (18), Şaban K.’yi dövüp kolundan bıçakladı.
ŞABAN K.’NIN YARALANMASI
Yaralı halde bölgeden uzaklaşmaya çalışan Şaban K., yaklaşık 300 metre sonra yere yığıldı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi yapılan Şaban K., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI
Polis ekipleri tarafından yakalanan üç şüpheli, ifadelerinde darp olayını kabul ederken bıçaklama suçlamasını reddetti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.