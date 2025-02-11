Alkollü Sürücü Promil Sınırında Cezadan Kurtuldu

EMNİYET EKİPLERİ ALKOL UYGULAMASI YAPIYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında alkol kontrolleri gerçekleştiriyor. Bu uygulamalar sayesinde trafik güvenliği sağlanırken, trafik kurallarına uymayan sürücelere karşı sıkı önlemler alınıyor. Son olarak İstanbul Yolu Caddesi üzerinde yapılan denetim sırasında bir sürücü, trafik ekiplerini görünce panik yaşadı.

ALKOL TESPİTİNDE KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Gündüzleri taksicilik yaptığı öğrenilen bu sürücü, kendi otomobiliyle uygulama noktasında durduruldu. Bilal D. olarak tanınan sürücü, alkolmetreyi üflediği sırada endişeli anlar yaşadı. Yapılan test sonucunda Bilal D.’nin 0.50 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün yanındaki arkadaşları, duruma gülerek tepki verirken, trafik ekipleri tespit edilen alkol seviyesinin sınırda olduğunu Bilal D.’ye bildirdi.