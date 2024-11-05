Alkollü Sürücü Üzerine Park İle Uyuya Kaldı

OLAYIN GERÇEĞİ

Dün akşam saat 20.30 sıralarında Gazi Bulvarı’ndan otogar yönüne giden ana yolda ilginç bir olay yaşandı. Tuğberk K., trafiğin akışında 16 BKY 959 plakalı otomobilini orta şeritte aniden durdurdu. Diğer sürücüler, korna çalarak durumu protesto ederken, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar sonrası bölgeye gelen acil yardım ekipleri, uyuduğu tespit edilen sürücüyü uyandırmak için ciddi çaba harcadı. Trafik ekipleri, Tuğberk K.’nın yüzüne su dökmesine rağmen sürücü, uyanmadı. Sağlık ekipleri, sürücünün nabzını kontrol ettikten sonra ona kolonya koklattı. Ekiplerin dakikalar süren çabalarının ardından Tuğberk K. uyandırıldı ve alkol testi yapılmak üzere denetim altına alındı.

ALKOL TESTİ SONUCU VE CEZA

Alkol testinde 1.02 promil alkollü çıkan Tuğberk K., olaya ilişkin “Alkol almadım. Ben diş hastanesine gittim. Orada dişimin apse yapmaması için alkolü ağzımda sürekli gezdirdim” şeklinde ifade verdi. Alkollü araç kullanmaktan Tuğberk K.’ya 8 bin 502 lira ceza kesildi ve otomobili bağlanarak otoparka çekildi. Ayrıca, sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığı belirlendi.