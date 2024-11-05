Alkollü Sürücünün Yaya Geçidinde Çarptığı Çocuk

KAZA YERİ VE OLAYIN GELİŞİMİ

Dün akşam saatlerinde, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi’nde trajik bir kaza yaşandı. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Zühre Deniz Akdağ’a hafif ticari bir araç çarptı. Olay sonrası sürücü hızla kaçtı. Çevredekilerin yaptığı ihbar sonucunda polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi.

SAĞLIK MÜDAHALESİ VE SONUÇ

Sağlık görevlileri Zühre Deniz Akdağ’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) götürdü. Ancak ne yazık ki Zühre Deniz Akdağ, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. 6’ncı sınıf öğrencisi olan Akdağ’ın cenazesi hastanenin morguna alındı. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

SÜREÇ VE TUTUKLAMA

Polis ekipleri, Zühre Deniz Akdağ’a çarpan hafif ticari aracın plakasını 54 HK 322 olarak belirledi ve sürücüsünün Tuğrul D. olduğunu tespit etti. Tuğrul D., polis tarafından yakalandı. İddialara göre, Tuğrul D. olaydan önce alkollüydü ve aynı caddede park halindeki bir otomobile çarpıp kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Alkollü sürücü, mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.