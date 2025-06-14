Allan Saint-Maximin Fenerbahçe’ye Rakip Oluyor

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ ARTIYOR

Süper Lig’deki transfer faaliyetleri hız kazandı. İstanbul’un önde gelen takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer süreçlerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu süreçte yaşanan sıcak gelişmeler de dikkat çekiyor. Gündemi sarsan olaylardan biri, Allan Saint-Maximin ile alakalı oldu.

ALLAN SAINT-MAXIMIN FENERBAHÇE’DE BAŞARILI OLAMADI

Sezon başında Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımından kiralanan Fransız futbolcu, Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun dikkatini çekmeyi başaramadı. 28 yaşındaki futbolcu, zaman zaman kadro dışı bırakılması nedeniyle zorlu bir dönem geçirdi. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe ile yollarını ayıran Allan Saint-Maximin, Süper Lig’deki diğer takımların radarına girdi.

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Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Allan Saint-Maximin’i artık kadrosunda düşünmüyor. Fenerbahçe’den ayrılma sürecinin ardından kendisine yeni bir kulüp bulması için 28 yaşındaki futbolcuda gerekli adımlar atılıyor.