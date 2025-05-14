Alman Polisi, Aşırı Sağcı Örgüte Operasyon Düzenledi

ALMAN POLİSİNDEN OPERASYON

Alman polisi, aşırı sağcı “Almanya Krallığı” (Königreich Deutschland) isimli örgüte yönelik “hükümeti devirmeye çalıştıkları” gerekçesiyle büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Bu baskınlar, Baden-Württemberg, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletlerinde düzenlendi. Operasyonda, kendisini grubun “kralı” olarak tanıtan Peter Fitzek yakalandı. Fitzek ile birlikte, örgütün üç üst düzey yöneticisi de gözaltına alındı. Bu yapı, savcılığın değerlendirmesine göre “suç örgütü” olarak sınıflandırıldı.

SAVCILIĞIN AÇIKLAMALARI

Savcılığa göre, Peter Fitzek, 2012 yılında kurduğu bu örgütün “en yüksek egemen” unvanı ile tüm temel karar alma süreçlerinde mutlak yetkiye sahip. Ülkenin yeni İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, operasyonlardan bir gün önce, Reichsbürger (Reich Vatandaşları) hareketinin bir parçası olan bu örgütün yasaklandığını açıkladı. Dobrindt, yapılan operasyonları “Reichsbürger hareketine yönelik önemli bir darbe” olarak nitelendirdi ve örgütün Almanya içinde bir karşı-devlet kurma çabası içerisinde olduğunu vurguladı.

Bakan Dobrindt, örgütün suç yapılanmaları oluşturduğunu ve iktidar iddialarını antisemitik komplo teorileriyle temellendirdiğini sözlerine ekledi. Reichsbürger hareketi, II. Dünya Savaşı sonrası kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’ni meşru bir devlet olarak tanımıyor. Bunun yerine “Almanya Krallığı” adı altında bir krallık kurmaya çalışıyorlar. İçişleri Bakanlığı’na göre, “Almanya Krallığı”, Reichsbürger hareketinin en büyük yapılanması olup hızla büyüyor. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamada, gruba bağlı birçok kuruluşun da yasaklılar listesine alındığı belirtildi.