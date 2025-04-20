Almanları Dolandıran Türk Çetesi Yakalandı

KENDİLERİNİ POLİS VE SAVCI OLARAK TANITAN DOLANDIRICILAR ALMAN VATANDAŞLARINI HEDEF ALDI

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bu kez yöntemlerini uluslararası alana taşıdı ve Alman vatandaşlarını dolandırmaya başladı. Yaklaşık 122 milyon liralık vurgun gerçekleştiren 10 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan kişiler arasında, 2014 yılında Berlin’de işlenen bir cinayetle alakalı olan ve kırmızı bültenle aranan bir Cehennem Melekleri suç örgütü üyesi de bulunuyor.

İLERİ DÜZEYDE ALMANCA BİLEN ÇETE ÜYELERİ

İleri düzeyde Almanca bilen dolandırıcılar, hedef aldıkları yaşlı vatandaşlara kendilerini polis olarak tanıtarak kurbanlarını tuzağa düşürmeyi başardılar. Mağdurlara, Almanya’da bilinen suç örgütleriyle bağlantılı olduklarını belirttiler ve Türkiye’deki dolandırıcılık sisteminin aynısını uygulamayı tercih ettiler.

122 MİLYON LİRALIK VURGUNUN DETAYLARI

Kullandıkları dolandırıcılık yöntemi sonuç verdi; toplam 46 Alman vatandaşı dolandırılarak yaklaşık 122 milyon liralık vurgun yapıldı. Bu dolandırıcılığın farkına varan mağdurlar, durumu yetkililere bildirdi. Alman polisi, çetenin bazı üyelerinin Türkiye’de olduğunu tespit etti.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Alman adli makamları, İstanbul polisiyle iletişime geçti ve ardından koordineli bir çalışma başlatıldı. Paraların transferinde görev alan çete üyeleri belirlendikten sonra eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı ve aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ŞÜPHELİ

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Cehennem Melekleri suç örgütü üyesi olduğu tespit edildi. Bu kişinin, Berlin’de gerçekleşen Tahir Özbek cinayetiyle bağlantılı olarak Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi. Şu anda emniyette sorgulama işlemleri devam ediyor.

CEHENNEM MELEKLERİ’NDEN ANTİK DÖNEME UZANAN GEÇMİŞ

Cehennem Melekleri’nin tarihi, İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar geri gidiyor. Amerika’da kurulan bu motosiklet kulübü, savaş döneminde de birçok problemli bireyi barındırıyordu. Zamanla Avrupa’nın pek çok ülkesinde benzer kulüplerin ortaya çıkmasına yol açtı. İçki, fuhuş ve uyuşturucu gibi birçok kötü alışkanlıkları olan bu “melekler”, bulundukları şehirleri adeta birer “cehennem”e çevirdi. Beğenmedikleri her bireyi hedef alabilen çetenin haraç alma, mekan basma ve şiddet gibi sayısız suçu bulunuyor.