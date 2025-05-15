Almanları Dolandırmak İçin Çağrı Merkezi

DOLANDIRICILIK OPERASYONU BAŞLATILDI

Mersin’de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yurtdışından gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan bir şebekeyi tespit etti.

ŞEBEKE ÜYELERİ ALMAN VATANDAŞLARINI HEDEF ALDI

Araştırmalar, Almanya’da yaşayan birçok kişinin kişisel bilgilerine ulaşan dolandırıcıların, Mezitli ilçesinde bir çağrı merkezi kurarak yaşlı Alman vatandaşlarını arayıp, elektrik ve doğalgaz aboneliklerini uygun tarifeye taşıyacaklarını söylerek aslında yüksek tarifelere aktardıklarını ortaya koydu. Bu işlemle dolandırıcılara komisyon elde ettikleri belirlendi.

GÖZALTINA ALINANLAR

Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, yurtdışında benzer suçlardan kayıtları bulunan 2 Alman vatandaşı ile 6’sı yurtdışı doğumlu olmak üzere toplamda 8 Türk vatandaşı yakalandı.

ARALARDA BÜYÜK MİKTARDA PARA BULUNDU

Operasyonda, çağrı merkezi ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sonucunda 13 adet cep telefonu, 6 adet laptop, 3 adet tablet, 13 adet bilgisayar kasası, 1 adet kamera kayıt cihazı, 2 adet masaüstü bilgisayar, 31 bin 800 euro, bir miktar nakit para ve çok sayıda yazılı materyal ele geçirildi.