Almanya Başbakanı Merz’e suçlama: ‘İsrail’in kirli işleri var.’

SUÇ DUYURUSU HAKKINDAKİ AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında, “İsrail’in hepimiz için yaptığı kirli iş” ifadesini kullanarak, Alman anayasasına aykırı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Sanatçı Dieter Hallervorden, yazar Albrecht Müller ve eski milletvekilleri dahil çok sayıda kişi, ortak bir açıklama yaparak, “Bizler Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Merz, Almanya Anayasası’nın özellikle 9, 25 ve 26. maddelerini ihlal etmiştir.” ifadesini dile getirdi.

BİRLİKTE YAPILAN SÖYLEMLER

Açıklamada, İsrail’in saldırılarını övmenin BM Şartı’na açıkça aykırı olduğuna dikkat çekildi. Federal Başsavcı ve Berlin Savcılığı’ndan, Federal Şansölye aleyhine cezai işlem başlatılması talep edildi. Suç duyurusuna imza atanlar arasında kabare sanatçısı Uwe Steimle, müzisyen Diether Dehm, girişimci Klaus Dieter Böhm, yayıncı Matthias Oehme, ses sanatçısı Alexa Rodrian, edebiyatçı Jenny Farrell, heykeltraş Uli Barnickel, gazeteci yazar Patrik Baab, eski milletvekili Andrej Hunko ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Michael von der Schulenburg gibi isimler yer aldı.

MERZ’İN SÖZLERİ

7 Haziran 2025’te Kanada’da düzenlenen G-7 Zirvesi sırasında, Merz konuyla ilgili şu şekilde ifadeler kullandı: “Kirli iş terimi için size minnettarım. Bu, İsrail’in hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Bu molla rejimi saldırılarıyla dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Hizbullah ile 7 Ekim’de İsrail’de Hamas ile. Tahran’daki rejim olmasaydı, bu asla mümkün olmazdı. Rusya’ya Tahran’dan insansız hava aracı tedarik edilmesi. Evet, İsrail’in orada yaptığı kirli iş.”