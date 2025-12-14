Almanya Başbakanı Merz: Transatlantik İlişkilerde Değişim Zamanı

Avrupa’da Rusya ile savaş ihtimallerinin artması üzerine, Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Avrupalıların transatlantik ilişkilerde köklü bir değişime hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti. Merz, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi’nin (CSU) Münih’teki genel kurulunda yaptığı konuşmada, dış politika, güvenlik ve ekonomik meseleler üzerinde durdu. Dünyada yaşanan hadiselerin etkisinin, yıllar sonra daha iyi anlaşılabileceğini ifade eden Merz, mevcut durumun olağan bir dalgalanma olmadığının altını çizerek, “Bu, bir konjonktürün normal iniş çıkışları değil. Bilakis dünyadaki siyasi ve ekonomik güç merkezlerinde tektonik bir kayma yaşanıyor. Almanlar ve Avrupalılar olarak biz bu sürecin tam ortasındayız” dedi.

**ABD’NİN KISA VADELİ POLİTİKALARI**

Sorumluluk taşıyan siyasetçilerin ileride Avrupa’nın merkezinde özgürlük, barış, açık bir toplumu ve piyasa ekonomisini koruma konusundaki katkılarının sorgulanacağını dile getiren Merz, bu nedenle özgürlük, barış, hukukun üstünlüğü ve demokrasi için mücadele vermenin önemine dikkat çekti. Rekabet gücünde geri kaldıklarını ifade eden Merz, bu sürecin son yıllarda kendileri dışında gelişen olaylarla hızlandığını belirterek, “Buna, ABD’nin gümrük politikaları da örnek gösterilebilir” şeklinde konuştu. Merz, ABD’nin mevcut politikalarının kısa vadeli olmadığına vurgu yaparak, “(ABD Başkanı Donald) Trump tek gecede gelmedi ve ABD’nin bu politikası da aniden sona ermeyecek. Halefinin durumu daha da zorlaştırabileceğini unutmamalıyız. Burada transatlantik ilişkilerde köklü bir değişim için hazırlıklı olmalıyız” ifadelerini kullandı.

**NOSTALJİNİN GEÇERLİLİĞİ YOK**

İkinci Dünya Savaşı sonrasında şekillenen ve ABD’nin Avrupa’daki müttefiklerinin güvenliğinden sorumlu hissettiği transatlantik barış düzeninin artık geride kaldığını belirten Merz, “Bu bildiğimiz şekliyle artık yok. Nostaljinin burada bir faydası yok. Bunun yararı yok” değerlendirmesinde bulundu. Merz, Avrupalıların çıkarlarını korumasının önemli olduğunu, İngiltere ile birlikte 500 milyon nüfusa sahip olduklarını hatırlatarak, güçsüz olmadıklarını ifade etti.

**UKRAYNA’DAKİ DURUMUN ETKİLERİ**

Ukrayna’daki savaşın önemine de değinen Merz, “Bu, her gün tüm Avrupa’ya karşı yapılan bir saldırıdır. Ukrayna’ya toprak olarak yönelik bir tehdit olmanın yanı sıra, her açıdan Avrupa Birliği’ne, birlikteliğimize, özgürlüğümüze ve bilgi özgürlüğümüze karşı da bir saldırıdır” dedi. Ukrayna’nın düşmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bununla yetinmeyeceğini öne süren Merz, “Putin durmuyor. Bugün bununla yetineceğine inanan varsa, onun stratejilerini dikkatlice analiz etsin” ifadelerini kullandı. Merz, Avrupa’daki sınırların değiştirilmesi ve eski Sovyetler Birliği’nin yeniden tesis edilme arzusuna dikkat çekerek, Ukrayna’ya destek verilmesinin ve Batı ittifakının korunmasının önemini vurguladı. Ayrıca, caydırıcılık için Almanya’nın savunma harcamalarına yatırım yapmasının gerekliliğini belirtti.