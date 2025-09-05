Almanya Bozguna Uğradı: Sane Pişmanlıkta

2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE SLOVAKYA, ALMANYA’YI YENDİ

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nun ilk karşılaşmasında Almanya, Slovakya ile yüz yüze geldi. Bratislava’daki Tehelne pole stadyumunda oynanan maçı Slovakya, 2-0’lık skorla kazanmayı başardı. Ev sahibi ekip, galibiyeti sağlayan golleri 42. dakikada Hancko ve 55. dakikada Strelec ile aldı. Bu sonuçla Slovakya, 3 puanla 2. sırada yer alırken, Almanya puansız bir şekilde son sırada kaldı. Slovakya’nın bir sonraki maçı Lüksemburg ile olacakken, Almanya ise Kuzey İrlanda’yı konuk edecek.

NAGELSMANN: DAHA AZ KALİTELİ OYUNCULARI DÜŞÜNMELİYİZ

Almanya Milli Takımı’nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, maç sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında kayıplar hakkında ilginç açıklamalar yaptı. Nagelsmann, “2-3 sakat oyuncu haricinde Almanya’daki en kaliteli oyuncuları çağırdık. Belki de bir sonraki sefer daha az kaliteli olan ama sahada her şeyini verecek oyuncuları çağırmalıyız.” ifadelerini kullandı.

SANE’NİN KADRODA YER BULAMAMASI

Almanya Milli Takımı’nın öne çıkan isimlerinden Leroy Sane, Galatasaray’a transfer olduktan sonra kadroya çağrılmadı. Nagelsmann, Sane’nin kadroya alınmama nedenini de şu sözlerle açıkladı: “Artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta gol attı ve asist yaptı, ancak toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucizeler beklemiyorum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ya da İtalya’da oynamıyor, bu yüzden ondan belirli istatistikler bekliyorum. Eğer oynarsa, o zaman hala bizim için bir aday.”

SANE’DEN YANIT: “NE GÖRMEK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM”

Leroy Sane, Nagelsmann’ın kararına karşılık vererek, “Milli takım arasından sonra işler gerçekten başlıyor. Ayrıca, ivme kazanmak ve iyi bir ritim yakalamak için haftada iki maç oynamayı da çok seviyorum. Julian Nagelsmann ile aramızdaki diyalog her zaman iyiydi, her şeyden önce çok açık ve dürüsttü; onda en çok değer verdiğim şey bu. Benden ne görmek istediğini tam olarak biliyorum.” dedi.