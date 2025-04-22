Almanya’da AfD Oyları Artıyor

ANKET SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Almanya’da gerçekleştirilen bir anket, 23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimlerden sonra aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oylarının artmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Forsa şirketinin RTL ve NTV televizyon kanalları için yürüttüğü ankette, AfD’nin oy oranı yüzde 26’ya yükseliyor. Böylelikle AfD, bugüne kadarki en yüksek oy oranına ulaşarak birinci parti konumunu koruyor.

OY ORANINDAKİ ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR

Genel seçimlerde yüzde 20,8 oy alan AfD, 2 ay içerisinde oy oranını 5,2 puan artırarak Forsa şirketinin 1 Nisan tarihindeki anketinde yüzde 24 oy oranına ulaşmıştı. Genel seçimde yüzde 28,6 oy alarak birinci gelen Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise yapılan ankette yüzde 25 ile ikinci sırada bulunuyor. CDU/CSU’nun koalisyon hükümeti kurmak için birlikte hareket ettiği Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oy oranı ise yüzde 15 oldu. Seçimlerde yüzde 16,4 oy alan SPD’nin oy oranı 1,4 puanlık bir düşüş yaşadı. Genel seçimlerde yüzde 11,6 oy almış olan Yeşiller’in oyu yüzde 11’e gerilerken, Sol Parti’nin oy oranı 0,2 puan artışla yüzde 9’a çıktı.

SEÇMEN POTANSİYELİ ÜST SEVİYELERDE

Ayrıca, AfD’nin seçmen potansiyelinin yüzde 30’un üzerinde olduğu belirtilen ankette, seçmenlerin yüzde 22’si ülkede CDU/CSU ile SPD arasında kurulacak hükümetin iyi yönetimde bulunmaması durumunda AfD’ye oy vermeyi düşünebiliyor. AfD Eş Başkanı Alice Weidel, sosyal medya platformu X’ten anket sonuçlarını alıntılayarak paylaştığı gönderisinde, AfD’nin zirvede kalmaya devam ettiğini ifade ederek, “Büyük desteğiniz için teşekkürler” dedi.