Almanya’da Araç Kalabalığa Daldı: 3 Yaralı

STUTTGART’TA KAZA VEYA SALDIRI ŞÜPHESİ

Almanya’nın Stuttgart şehrinde bir aracın kalabalığın arasına dalması neticesinde en az 3 kişinin yaralandığı açıklandı. Polisin yaptığı duyuruda, bir aracın bir grup insanı hedef alarak çarpağı ve yaralıların bulunduğu belirtildi. Olayın meydana geldiği bölgenin güvenlik çemberine alınmış olduğu vurgulandı ve yaralılara olay yerinde müdahale edildiği ifade edildi.

ŞÜPHELİ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yerel basında çıkan haberlere göre, en az 3 kişiye zarar veren olayda şüpheli sürücünün gözaltına alındığı kaydedildi. Ancak olayın bir kaza mı yoksa terör saldırısı mı olduğu konusunda henüz kesin bir açıklama yapılmadığı bildiriliyor. Olay yerindeki durumla ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.