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Dünya

Almanya’da İran Konsoloslukları Kapatılıyor

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ALMANYA’DAN İRAN’A TEPKİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman-İran vatandaşı Cemşid Şarmahd’ın İran’da idam edilmesi üzerine Almanya’daki tüm İran konsolosluklarını kapatacağını açıkladı. Cemşid Şarmahd’ın infazının, Berlin ile Tahran arasındaki ilişkileri ‘aşırı’ derecede gerdiği belirtildi.

BÜYÜKELÇİ GERİ ÇAĞRILDI

Almanya, Şarmahd’ın infazı nedeniyle İran’daki büyükelçisini geri çağırdı ve protestosunu iletmek için İran maslahatgüzarını da çağırdı. Yetkililer, İran’ın büyükelçiliğinin ise açık kalmasına izin vereceklerini ifade etti.

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