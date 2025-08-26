Almanya’da İşsizlik Ağustosta Artacak

İŞSİZLİK RAKAMLARI ARTIYOR

Bu veriler, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında 65 bin ve geçen yılın aynı ayına göre 171 bin kişilik bir artış anlamına geliyor. BA Başkanı Andrea Nahles, artışı yaz tatili dönemine bağlayarak, “İşsizlik yaz tatilinde arttı. Bu artışın ağustosta da devam etmesi bekleniyor. Ayrıca şirketler yeni iş ilanları konusunda hâlâ çekimser davranıyor ve sigortalı istihdam neredeyse hiç artmıyor” ifadesini kullandı.

İŞ PİYASASINDAKİ GECİKMELER

Nahles, iş piyasasında iyileşmenin genellikle sonbahar döneminde gerçekleştiğini hatırlattı ancak geçen yıl bu dönemde ekonomik durgunluk nedeniyle canlanmanın oldukça zayıf kaldığını dile getirdi. Temel bir toparlanmanın zaman alacağını vurgulayan Nahles, “Hükümetin konjonktür ve yatırım programlarının işgücü piyasasına yansıması genellikle birkaç ay sürüyor. İş piyasası genel ekonomik gelişmelerin gerisinden geliyor” şeklinde konuştu.