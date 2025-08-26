Almanya’da İşsizlik Yaz Döneminde Arttı

Ekonomi

Bu rakam, bir önceki aya göre 65 bin, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise 171 bin kişilik bir artış ifade ediyor. BA Başkanı Andrea Nahles, bu artışı yaz tatili dönemine bağlantılayarak, “İşsizlik yaz tatilinde arttı. Bu artışın ağustosta da devam etmesi bekleniyor. Ayrıca şirketler yeni iş ilanları konusunda hâlâ çekimser davranıyor ve sigortalı istihdam neredeyse hiç artmıyor” diyor.

İŞ PİYASASINDAKİ DURUM

Nahles, iş piyasasında iyileşmenin genellikle sonbaharda gözlemlendiğini hatırlatıyor. Ancak geçen yıl bu dönemde ekonomik durgunluk nedeniyle canlanmanın oldukça zayıf kaldığını belirtiyor. Temel bir toparlanmanın zaman alacağını vurgulayan Nahles, “Hükümetin konjonktür ve yatırım programlarının işgücü piyasasına yansıması genellikle birkaç ay sürüyor. İş piyasası genel ekonomik gelişmelerin gerisinden geliyor” şeklinde ifade ediyor.

