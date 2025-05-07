Almanya’da Merz Dönemi Başladı! Sadece Yüzde 32 Güveniliyor

ALMANYA’DA YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Almanya’da, Olaf Scholz’un liderliğindeki SPD-Yeşiller-FDP koalisyonunun 6 Kasım 2024’te çökmesi sonrasında 23 Şubat 2025’te gerçekleştirilen erken genel seçimler, yeni bir dönem başlatıyor. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Friedrich Merz, Federal Meclis’te ikinci tur oylamada 325 milletvekilinin desteğini alarak, Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrası 10. başbakanı olurken, ilk turda gereken 316 oyu alamaması nedeniyle tarihi bir durumla karşılaştı. Bu, Almanya’da bir başbakan adayının ilk turda seçilememesi açısından bir ilki oluşturdu ve Merz’in liderliğine yönelik eleştirileri artırdı.

BÜYÜK KOALİSYONUN YENİDEN DOĞUŞU

23 Şubat seçimlerinde CDU/CSU %28,5 oy alarak birinci sıraya yerleşti. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) %20,8 ile ikinci, SPD ise %16,4 ile üçüncü oldu. Seçim sonrası Merz liderliğindeki CDU/CSU, SPD ile 144 sayfalık koalisyon protokolünü kabul ederek “Büyük Koalisyon”u yeniden oluşturmaya karar verdi. 9 Nisan 2025’te Berlin’de yapılan duyuruda, Merz, CSU lideri Markus Söder, SPD eş liderleri Lars Klingbeil ve Saskia Esken, ekonomik büyüme, göç politikaları ve savunma harcamalarını artırmayı amaçlayan anlaşmayı açıkladı. Koalisyon, 6 Mayıs 2025’te Merz’in yemin etmesiyle resmen faaliyete geçiyor.

1955 Brilon doğumlu Friedrich Merz, hukuk eğitimi almasının ardından yargıç ve avukat olarak kariyerine başladı. 1989’da Avrupa Parlamentosu’na, 1994’te Federal Meclis’e seçildi. 2000-2002 yılları arasında CDU/CSU Meclis Grubu Başkanı olan Merz, Angela Merkel ile liderlik mücadelesi sırasında geri planda kaldı. 2009’da siyasetten ayrılarak BlackRock Almanya gibi şirketlerde çalıştı. 2021’de siyasete geri dönen Merz, Ocak 2022’de CDU lideri oldu ve 2024’te başbakan adayı olarak öne çıktı. Merkel’e muhalefetiyle bilinen Merz, başbakanlık koltuğuna oturmasıyla deneyimsizliği hakkında tartışmalar başlattı.

OYLAMA VE ELEŞTİRİLERİN TARİHİ

Merz, Federal Meclis’te ilk turda 310 oy alarak çoğunluğa ulaşamadı. İkinci turda 325 oyla seçilmesi, CDU içindeki 12 milletvekilinin desteğini almadığını gösterdi ve bu durum, Merz’in liderlik otoritesine zarar olarak değerlendirildi. Özellikle Merz’in seçimlerden önce AfD’nin desteğiyle göç politikalarını sıkılaştırma önergesini geçirmesi, SPD, Yeşiller ve Merkel tarafından sert eleştirilere maruz kaldı. Merkel, 29 Ocak 2025’te AfD ile iş birliği yapmayı “yanlış” olarak tanımladı.

MERZ’İN ÖNCELİKLERİ VE ZORLUKLAR

Merz, ekonomik durgunluk, aşırı sağın yükselişi, enerji maliyetleri, altyapı sorunları ve göç gibi iç politik meselelerle yüzleşiyor. Koalisyon anlaşması, asgari ücreti 15 euro’ya çıkarmak, kira kontrolü ve altyapı yatırımları gibi konuları içeriyor. Ancak Merz’in 5 Mart 2025’te önerdiği, savunma harcamalarını %1’in üzerinde borçlanma limitinden muaf tutma planı, enflasyon endişeleri doğuruyor. Bu öneri, CDU, CSU, SPD ve Yeşiller’in desteğiyle kabul edildi. Dış politikada Merz, Almanya’yı “uyuyan bir güçten” “lider bir orta güç” haline getirmeyi hedefliyor. Ayrıca, Ukrayna’ya askeri desteği artırma ve Rusya’ya karşı Avrupa savunmasını güçlendirme taahhütleri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından destekleniyor. Merz’in, göreve başlar başlamaz Fransa ve Polonya’yı ziyaret etmesi ve ardından ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.