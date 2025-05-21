Almanya’da PKK Üyesi Tutuklandı

ALMAN CEZA KANUNU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Almanya Federal Başsavcılığı, Yüksel K. hakkında, Alman Ceza Kanunu kapsamındaki “yabancı bir terör örgütü üyesi olma ve onun için faaliyet yürütme” iddialarına dair 4 Nisan 2025 tarihli bir mahkeme kararı bulunduğunu duyurdu. Bu durum, Yüksel K.’nın Bremen’deki ikametgahında polis tarafından gözaltına alınmasıyla sonuçlandı.

YÜKSEL K.’NIN TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILARI

Yüksel K.’nın, Haziran 2016’dan Temmuz 2023’e kadar terör örgütü PKK’nın Almanya’daki yapılanmasında yer aldığı ifade edildi. Açıklamada, Yüksel K.’nın bu süreçte, terör örgütünün Avrupa’daki propaganda faaliyetlerini koordine etme görevini üstlendiği bildirildi. Ayrıca PKK’nın Avrupa’nın sözde yöneticileriyle bağlantısının olduğu da vurgulandı. Yüksel K.’nın mahkemece tutuklanarak Bremen’deki cezaevine gönderildiği aktarıldı.