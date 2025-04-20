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Almanya’da Silahlı Olay Yaşandı

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HESSEN’DE KAN DONDURAN ÇİFTE CİNAYET

Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Bad Nauheim kasabasında, Frankfurt’un kuzeyinde yer alan bir konutun önünde iki erkeğin cesedi bulundu. Giessen İl Emniyet Müdürlüğü, bu cesetlerin silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdiğini doğruladı.

AĞIR SİLAHLI POLİSLER OLAY YERİNDE

Olayın ardından, polis ekipleri Deutergraben Caddesi çevresinde, USA-Wellenbad bölgesinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Ağır silahlı polis birimlerinin olay yerine intikal ettiği bildirildi.

BÜYÜK ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Giessen İl Emniyet Müdürlüğü, olaya karışmış şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için büyük ölçekli bir operasyon başlatıldığını duyurdu. Operasyona özel kuvvet polisleri ve helikopter desteği dahil edildi. Polis, şu an için operasyonun sürdüğünü ve şüphelilerin henüz yakalanmadığını aktardı.

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