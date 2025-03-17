Almanya’da Türk Futbolcuların Milli Tercihleri Tartışılıyor

TÜRK FUTBOLCUSU PREFERANSLARI ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Almanya’da yetişen Türk futbolcuların son dönem milli takım seçimleri yeni bir tartışma yarattı. Mesut Özil ile Borussia Dortmund’un Türk milli takım oyuncusu Salih Özcan’ın fotoğrafının yer aldığı haberde, Türk kökenli profesyonel futbolcuların milli takım tercihlerinin masaya yatırıldığı belirtildi. Haberde, “Türk kökenli oyunculardaki eğilim zamanla biraz değişti.” denildi. Özellikle Serdar Taşçı, Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Emre Can, Kerem Demirbay ve Suat Serdar gibi isimlerin Almanya Milli Takımı’nı seçtiği vurgulandı.

TÜRKİYE’NİN İKNA ÇALIŞMALARI GÖRÜLÜYOR

Türk futbol yöneticilerinin, milli takımın ve genel olarak Türk futbolunun gelişimi için Türk kökenli oyuncuları kendi ülkelerine kazandırmak amacıyla yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi. Salih Özcan’ın, Almanya U21 takımıyla Avrupa Şampiyonluğu kazanmasına rağmen, ailesiyle yaptığı uzun görüşmelerin ardından Türkiye A Milli Takımı’nı tercih etmesi bu çabalara örnek olarak gösterildi. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu, Nuri Şahin veya Altıntop kardeşlerin Almanya doğumlu olup Türkiye Milli Takımı’nda forma giydikleri hatırlatıldı.

TÜRK KÖKENİNE BAĞLILIK ARTIYOR

Son yıllarda Almanya’da doğup büyüyen Türk kökenli oyuncuların, geçmişe göre kendilerini Türk kökenlerine daha bağlı hissettikleri ifade ediliyor. Yeni neslin Türk milli takımlarının farklı yaş kategorilerini tercih ettikleri belirtilirken, Bayern Münih altyapısından yetişen Kenan Yıldız ve Nürnberg altyapısında eğitim alan Can Uzun’un da Almanya’yı değil Türkiye’yi seçtikleri vurgulandı.

2014 yılında FIFA Milli Takım sıralamasında Almanya birinci sıradayken, Türkiye 32’nci sıradaydı. 2025 yılına gelindiğinde Almanya 10’uncu sıraya gerilerken, Türkiye ise 28’inci sıraya yükselmiş durumda. Bu değişim, Türk futbolunun uluslararası arenadaki yerini de gözler önüne seriyor.