Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde LGBT Flaması Asıldı

PROPAGANDA VE ETKİLERİ

Dünyayı etkisi altına alan eşcinsellik lobisinin yaydığı propagandalar, toplum ahlakına karşı çeşitli şekillerde saldırıyor. Bu durum, sanat aracılığıyla en belirgin şekilde ortaya çıkarken, Türkiye’deki bazı büyükelçilikler de bu propagandaya katılıyor.

ALMANYA’NIN FLAMASI VE REAKSİYONLAR

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne, LGBT flaması asıldı. Büyükelçiliğin ön kapısına yerleştirilen flama, dışarıdan oldukça dikkat çekici şekilde görünüyordu. Ancak, bu durum Türkiye’de büyük bir tepkiyle karşılaşıyor. LGBT propagandasına karşı net bir duruş sergileyen Türkiye’deki vatandaşlar, sosyal medyada hızla yayılan bu flama hakkında olumsuz görüşlerini dile getirdi.