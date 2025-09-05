Almanya’nın Bozgunu: Sane Pişmanlığı Var

SLOVAKYA-ALMANYA MAÇININ SONUCU

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’ndaki ilk karşılaşmada Slovakya ve Almanya karşılaştı. Bratislava’nın Tehelne pole stadyumunda oynanan match, Slovakya’nın 2-0’lık galibiyeti ile sona erdi. Ev sahibi takım, 42. dakikada Hancko ve 55. dakikada Strelec’in attığı gollerle maçı kazandı. Bu sonuçla birlikte Slovakya, 3 puanla grupta 2. sıraya yerleşti, Almanya ise puansız olarak son sırada kaldı. Slovakya, bir sonraki maçında Lüksemburg’a konuk olacakken, Almanya Kuzey İrlanda’yı ağırlayacak.

NAGELSMANN’IN AÇIKLAMALARI

Almanya’nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, karşılaşmanın ardından yaptığı basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Nagelsmann, “2-3 sakat oyuncu haricinde Almanya’daki en kaliteli oyuncuları çağırdık. Belki de bir sonraki sefer daha az kaliteli olan ama sahada her şeyini verecek oyuncuları çağırmalıyız” diye belirtti.

SANE’İN KADRODA YER ALMAMASI

Almanya’nın yıldız futbolcularından Leroy Sane, Galatasaray’a transfer olmasının ardından milli takım aday kadrosuna çağrılmadı. Bunun nedenini Nagelsmann, “Artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta gol attı ve asist yaptı ama toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucizeler beklemiyorum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa veya İtalya’da oynamıyor, bu yüzden ondan belirli istatistikler bekliyorum. Eğer oynarsa, o zaman hala bizim için bir aday” sözleri ile açıkladı.

SANE’DEN CEVAP

Leroy Sane ise Nagelsmann’ın kararına karşılık vererek, “Milli takım arasından sonra işler gerçekten başlıyor. Ayrıca, ivme kazanmak ve iyi bir ritim yakalamak için haftada iki maç oynamayı da çok seviyorum. Julian Nagelsmann ile aramızdaki diyalog her zaman iyiydi; her şeyden önce çok açık ve dürüsttü; onda en çok değer verdiğim şey bu. Benden ne görmek istediğini tam olarak biliyorum” ifadelerini kullandı.