Almanya’nın Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Büyüdü

ALMAN EKONOMİSİNDE BEKLENMEDİK BÜYÜME

Alman ekonomisi Eylül ayına kadar olan üç aylık süreçte beklenmedik bir büyüme kaydetti. Ancak bir önceki çeyreğe ait düşüşler, Avrupa’nın Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını takiben artan enerji fiyatlarının etkisinden kurtulmasını zora sokan uzun süreli bir zayıflık dönemine işaret ediyor. Destatis’in verilerine göre Almanya’nın gayrisafi yurtiçi hasılası, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla %0,2 artış gösterdi. Bu rakam, ekonomistlerin %0,1’lik bir düşüş beklediği tahminin üzerinde gerçekleşti.

İKİNCİ ÇEYREKTEKİ DÜŞÜŞLER

İkinci çeyreğe ait gayrisafi yurtiçi hasıla %0,3 gerileyerek önceki raporda belirtilen %0,1’lik düşüşü aşamadı. 2018 yılından bu yana Almanya’nın en büyük ekonomisi büyük ölçüde durgunluk dönemine girdi ve bu durum, ihracata dayalı uzun vadeli büyüme sürecinin lokomotifi olan imalat sektörü için birtakım zorlukları beraberinde getiriyor. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, üçüncü çeyrekte GSYH %0,2 bir düşüş kaydetti.

HÜKÜMETİN DARALMA BEKLENTİLERİ

Alman hükümeti kısa bir süre önce ekonomik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Bu durum, 2000’li yılların başından itibaren ilk kez iki yıl üst üste daralma bekleniyor olması açısından dikkat çekici. Böylece, Almanya ekonomik büyüme konusunda zorlu bir süreçten geçiyor ve gelecekteki gelişmeler belirsizlik içeriyor.