Almanya, Savaş İçin 10 Milyar Euro Harcayacak

ALMANYA’NIN GÜVENLİK VE SAVUNMA HARCAMALARI

Almanya, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası güvenlik ve savunma harcamalarını artırmaya yönelik adımlar atıyor. Halkı olası Rusya saldırılarına karşı korumak amacıyla 1 milyon kişilik sığınak planı, haziran ayında kamuoyuna yansıdı. Ülkenin savaşlara, krizlere ve afetlere hazırlık eylem planı netlik kazandı.

AFET KORUMA SİSTEMİNE YATIRIM

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Bild gazetesine verdiği röportajda, ülkesinin afet koruma sistemini genişletmek için 10 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı. Dobrindt, bu yatırımın mevcut yasama döneminin sona ereceği 2029 yılına kadar dijital uyarı sistemleri, ek sığınaklar ve yaklaşık 1500 afet yardım aracının finansmanında kullanılacağını belirtti.

UYARI SİSTEMLERİ İYİLEŞTİRİLİYOR

Dobrindt’in verdiği bilgilere göre, federal hükümet, eyalet yönetimleri ve yerel belediyelerin eşgüdüm içinde hareket etmesini sağlayacak mobil komuta merkezleri kurulacak. Ülke genelindeki aktif olmayan veya eksik olan sirenler işlevsel hale getirilecek. Mobil erken uyarı sistemleri cep telefonlarıyla uyumlu hale getirilecek ve hızlı bir şekilde çalışması sağlanacak.

YENİ SIĞINAKLAR VE KRİZ TATBİKATLARI

Arama ve kurtarma faaliyetleri için ağır ekipmanlar temin edilecek. Federal Teknik Yardım Ajansı (THW), sivil yardım kuruluşları ve Alman ordusunun katılımıyla ortak kriz tatbikatları da düzenlenecek. Eylem planına göre, yeni sığınaklar oluşturulacak ve mevcut sığınaklar genişletilecek.

ULUSAL UYARI GÜNÜ TATBİKATI

Almanya, her yıl eylül ayında gerçekleştirdiği ulusal uyarı günü kapsamında 11 Eylül Perşembe günü, yerel saatle 11.00’de sirenlerin bir dakikalık test alarmı için çalacağını duyurdu. Bu tatbikat, halkın acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını hedefliyor. Ulusal uyarı günü kapsamında televizyon ve radyolar, aynı saatte uyarı bildirimi yayımlayacak, akıllı telefonlara bildirim gönderilecek.

BİR MİLYON KİŞİLİK SIĞINAK PROJESİ

Halkın kriz anlarında doğru bilgiye hızlıca ulaşmasını sağlamak ve uyarı sistemlerinin işlevselliğini test etmek üzere ulusal uyarı gününün geçmişteki uygulamalarında birçok aksaklık yaşanmıştı. Haziran ayında, Almanya’nın Rusya’dan gelecek tehditler karşısında 1 milyon kişilik sığınak inşa etmeyi planladığı kamuoyuna yansıdı. Ülke genelinde, tamamı batıda bulunan ve yaklaşık 480 bin kişilik kapasiteye sahip 579 kamusal sığınak bulunduğu öğrenildi.