Almanya, Savaşlar İçin 10 Milyar Euro Harcayacak

ALMANYA’NIN GÜVENLİK YATIRIMLARI

Almanya, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası güvenlik ve savunma harcamalarını artırma yoluna gidiyor. Ülke, Rusya’dan gelebilecek olası saldırılara karşı sivil halkı korumak için hazırladığı 1 milyon kişilik sığınak planını haziran ayında duyurdu. Bu kapsamda, savaşlara, krizlere ve afetlere yönelik eylem planı belirlendi.

10 MİLYAR EURO’LUK YATIRIM

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Bild gazetesine verdiği röportajda, Afet koruma sisteminin genişletilmesi amacıyla 10 milyar euro yatırım yapılacağını ifade etti. Dobrindt, bu miktarın mevcut yasama döneminin sona ereceği 2029 yılına kadar dijital uyarı sistemleri, yeni sığınaklar ve yaklaşık 1500 afet yardım aracının finansmanında kullanılacağını belirtti.

UYARI SİSTEMLERİ GÜNCELLENECEK

Bakan Dobrindt’in verdiği bilgilere göre federal hükümet, eyalet yönetimleri ve yerel belediyelerin eşgüdüm içinde çalışmasını sağlamak için mobil komuta merkezleri oluşturacak. Ülke genelinde aktif olmayan veya bulunmayan sirenler yeniden işler hale getirilecek. Mobil erken uyarı sistemleri ise cep telefonları uygulamalarıyla uyumlu hale getirilecek ve hızlı bir şekilde çalışır duruma getirilecek.

YENİ SIĞINAK HAZIRLIKLARI

Arama ve kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere ağır ekipmanlar satın alınacak. Federal Teknik Yardım Ajansı (THW), sivil yardım kuruluşları ve Alman ordusunun katılımıyla ortak kriz tatbikatları gerçekleştirilecek. Eylem planına göre ayrıca yeni sığınaklar inşa edilecek ve mevcut sığınaklar genişletilecek.

11 EYLÜL’DE YAPILACAK TEST

Almanya’nın kriz ve afetlere hazırlık çalışmaları çerçevesinde her yıl düzenlenen ulusal uyarı günü, eylülde gerçekleştirilecek. 11 Eylül Perşembe günü, yerel saatle 11.00’de sirenler bir dakikalık test alarmı için çalacak. Bu tatbikat, halkın acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını hedefliyor. Ulusal uyarı günü kapsamında aynı saatte televizyonlar, radyolar uyarı bildirimi yayımlayacak ve akıllı telefonlara bildirimler gönderilecek.

BİR MİLYON KİŞİLİK SIĞINAK PLANI HAZİRANDA DUYURULDU

Halkın kriz anlarında doğru bilgiye hızlı erişimini sağlamak ve uyarı sistemlerinin işlevselliğini test etmek amacıyla düzenlenen ulusal uyarı gününün geçmiş yıllardaki uygulamalarında bazı aksaklıklar ortaya çıkmıştı. Haziran ayında Almanya’nın, Rusya’dan gelebilecek tehditler sebebiyle 1 milyon kişilik bir sığınak inşa etmeyi planladığı kamuoyuna yansımıştı. Ülke genelindeki verilere göre, batıda bulunan ve yaklaşık 480 bin kişiye yetecek 579 kamusal sığınak mevcut olduğu tespit edildi.