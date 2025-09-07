Almanya, Sığınak Planı Geliştiriyor

ALMANYA’NIN GÜVENLİK VE SAVUNMA HARİTASI

Almanya, Rusya-Ukrayna savaşının ardından güvenlik ve savunma bütçelerini artırma kararı aldı. Rusya’nın olası saldırılarına karşı sivil halkı koruma amacıyla 1 milyon kişilik sığınak projesinin duyurulmasından sonra, ülkenin savaşlar, krizler ve afetler için hazırlık eylem planı belirlendi.

10 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, yaptığı açıklamada, afet koruma sisteminin genişletilmesi için 10 milyar euro yatırım yapılacağını kaydetti. Dobrindt, bu bütçenin mevcut yasama dönemi olan 2029 yılına kadar dijital uyarı sistemleri, ek sığınaklar ve yaklaşık 1500 afet yardım aracı için kullanılacağını belirtti.

UYARI SİSTEMLERİ GÜNCELLENİYOR

Bakan Dobrindt, federal hükümetin eyalet yönetimleri ve yerel belediyelerin ortak hareket etmesini sağlayacak mobil komuta merkezleri kuracağını ifade etti. Ülke genelinde aktif duruma getirilecek sirenlerin yanı sıra, cep telefonlarıyla uyumlu mobil erken uyarı sistemleri geliştirilecek ve hızlı bir çalışma süreci başlatılacak.

YENİ SIĞINAKLAR VE TATBİKAT

Ayrıca, arama ve kurtarma operasyonları için ağır ekipmanların alımına da ayrılan bir bütçe olacak. Federal Teknik Yardım Ajansı (THW), sivil yardım kuruluşları ve Alman ordusuyla birlikte ortak kriz tatbikatları gerçekleştirilecek. Eylem planı çerçevesinde yeni sığınaklar inşa edilecek ve mevcut olanların kapasiteleri genişletilecektir.

SİRENLER 11 EYLÜL’DE ÇALACAK

Her yıl eylül ayında düzenlenen ulusal uyarı günü çerçevesinde, Almanya 11 Eylül Perşembe günü saat 11.00’de sirenler çaldıracak. Bu tatbikat, halkın acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlamayı amaçlıyor. O saat itibarıyla televizyonlar ve radyo istasyonları uyarı bildirimleri yayımlarken, akıllı telefonlara da bildirim gönderilecek.

SIĞINAK PLANININ KAMUYA YANSIMASI

Halkın kriz zamanlarında doğru bilgiye ulaşmasını hızlandırmak ve uyarı sistemlerinin işlevselliğini test etmek amacıyla gerçekleştirilen bu uyarı günlerinde geçmişte bazı aksaklıklar yaşandığı görülmüştü ve birçok bölgede sirenlerin çalışmadığı tespit edilmişti. Haziran ayında, Rusya’dan gelebilecek tehditlere karşı 1 milyon kişilik bir sığınak inşa etme planının kamuoyuna açıklandığı bildirilmişti. Ülke genelinde ise sadece batı bölgelerinde kalan ve yaklaşık 480 bin kişiye yetecek toplamda 579 kamusal sığınak bulunduğu belirlenmişti.