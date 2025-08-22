Alonso’nun Kararı Real Madrid’i Sarsıyor

REAL MADRID’DE YENİ SEZONA BAŞLARAN ARDA GÜLER

La Liga’daki yeni sezona Osasuna galibiyetiyle başlayan Real Madrid’de milli futbolcu Arda Güler, 90 dakikanın tamamını sahada geçirdi. 90. dakikada yerini Dani Ceballos’a bırakarak kenara alındı. Bu maçtan sonra İspanyol basınında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Xabi Alonso yönetiminde, Real Madrid, Osasuna karşılaşmasını Mbappe’nin attığı golle kazanarak sezona 3 puanla başlamıştı. Ancak bu karşılaşmanın ardından kulüpte bir ayrılığın yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

DANI CEBALLOS’UN GELECEĞİ BELİRSİZ

İspanyol kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Xabi Alonso’nun Arda Güler’i ilk 11’de değerlendirme kararı sonrası Dani Ceballos’un takımdaki durumu sorgulanır hale geldi. İspanyol futbolcusunun forma şansının azalması, Real Madrid kariyerinin sonlandırılması ihtimalini gündeme getiriyor.

XABI ALONSO’DAN NET MESAJ

Xabi Alonso’nun, Ceballos’a ligin ilk maçında verdiği mesajın net olduğu ve futbolcunun artık planları arasında yer almadığı açıkça anlaşılıyor. Bu durum, Ceballos’un geleceği hakkında endişeleri daha da artırıyor.