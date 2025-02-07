More
Spor

Alperen Şengün, Team Chuck Kadrosunda Yer Alacak

alperen-sengun-team-chuck-kadrosunda-yer-alacak

NBA ALL-STAR 2025 TARİHİ VE YERİ

NBA All-Star 2025 organizasyonu, 14-16 Şubat tarihleri arasında Chase Center’da düzenleniyor. All-Star etkinliği öncesinde kadrolar da açıklanmış durumda. Yedeklerden All-Star’a seçilen milli oyuncumuz Alperen Şengün’ün takımı da belli oldu.

ALPEREN ŞENGÜN’ÜN TAKIMI VE PERFORMANSI

Houston Rockets’ta forma giyen Alperen Şengün, Charles Barkley’nin yönettiği Team Chuck’ta yer alıyor. Bu takımda, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Donovan Mitchell, Pascal Siakam, Karl Anthony-Towns ve Victor Wembanyama gibi isimler de bulunuyor. Milli oyuncumuz, bu sezon NBA’de ortalama 19.2 sayı, 10.6 ribaunt ve 5 asist gibi etkileyici istatistikler yakaladı.

ÖNEMLİ

Manşet

Amorim: Altay Bayındır Kaydı Dışı

Manchester United menajeri Ruben Amorim, milli kaleci Altay Bayındır'ın Leicester City ile oynanacak FA Cup 4. turundaki maçta sahada olmayacağını duyurdu.
Spor

Alperen Şengün NBA All-Star 2025 Kadrosunda

Houston Rockets'ta oynayan Alperen Şengün, kariyerinin ilk All-Star seçimini yaparak, NBA efsanesi Charles Barkley'nin takımında yer almanın heyecanını yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.