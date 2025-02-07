Alperen Şengün, Team Chuck Kadrosunda Yer Alacak

NBA ALL-STAR 2025 TARİHİ VE YERİ

NBA All-Star 2025 organizasyonu, 14-16 Şubat tarihleri arasında Chase Center’da düzenleniyor. All-Star etkinliği öncesinde kadrolar da açıklanmış durumda. Yedeklerden All-Star’a seçilen milli oyuncumuz Alperen Şengün’ün takımı da belli oldu.

ALPEREN ŞENGÜN’ÜN TAKIMI VE PERFORMANSI

Houston Rockets’ta forma giyen Alperen Şengün, Charles Barkley’nin yönettiği Team Chuck’ta yer alıyor. Bu takımda, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Donovan Mitchell, Pascal Siakam, Karl Anthony-Towns ve Victor Wembanyama gibi isimler de bulunuyor. Milli oyuncumuz, bu sezon NBA’de ortalama 19.2 sayı, 10.6 ribaunt ve 5 asist gibi etkileyici istatistikler yakaladı.