Alpes-Maritimes’te Elektrik Kesintisi Yaşandı

ALPES-MARITIMES’TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Alpes-Maritimes Valiliği’nin X hesabından yapılan bir açıklamada, Alpes-Maritimes vilayetinin batısında önemli bir elektrik kesintisi yaşandığı bildiriliyor. Açıklamada, Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE) ekiplerinin bu durumu düzeltmek için çalışmalara başladığı dile getiriliyor. Ayrıca, vatandaşlara günlük seyahatlerinde dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

KENTLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Akdeniz’de RTE hesabından yapılan başka bir açıklamada, elektrik kesintisinin Cannes ve çevresindeki kentleri etkilediği ve 160 bin haneye elektrik verilemediği ifade ediliyor. RTE ve elektrik hatları altyapısından sorumlu olan Enedis’in ekiplerinin, elektriğin en kısa sürede geri gelmesi için yoğun bir şekilde çalıştığı belirtiliyor. Bu olumsuz durum nedeniyle özür dileniyor. Fransız basınından elde edilen bilgilere göre, bu sabah yüksek gerilim hattına ait bir direğin devrilmesi, elektrik kesintisinin sebebi olarak gösteriliyor.

ETKİLERİ FESTİVALİ DE KAPSIYOR

Ayrıca, Cannes çevresindeki bir elektrik trafosunda meydana gelen yangının, elektrik şebekesinin zayıflamasına yol açtığı kaydediliyor. 78. Cannes Film Festivali’ni de olumsuz etkileyen bu elektrik kesintisi nedeniyle ‘Sirat’ filminin gösterimi kesintiye uğruyor. Elektrik kesintisinden etkilenen şehirlerde, yerel saatle 10.00’dan bu yana trafik lambalarının çalışmadığı ve bu durumun ulaşımı zorlaştırdığı bildiriliyor. Ancak festivalin bu akşamki kapanış töreninin, jeneratör sayesinde herhangi bir sorun olmadan gerçekleştirileceği belirtiliyor.