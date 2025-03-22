Altay Bayındır Manchester’dan Ayrılıyor mu?

ALTAY BAYINDIR’IN MANCHESTER UNITED ile YOLLARI AYRILIYOR

Altay Bayındır, ikinci sezonunu geçirdiği Manchester United ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda Andre Onana’nın da önüne geçecek bir kaleci transferi yapmayı planlayan Kırmızı Şeytanlar, Altay Bayındır’a gelecek teklifleri değerlendirme kararı alıyor.

BAYINDIR’IN HEDEFLERİ VE GELECEĞİ

2026 Dünya Kupası’nda A Milli Takım’ın aday kadrosunda yer almak isteyen başarılı kaleci, as kaleci olabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Gelecek yaz İngiltere macerasını sonlandırması beklenen Altay Bayındır’ın yeniden Süper Lig’de forma giymesi olabiliyor.