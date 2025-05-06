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Altay Bayındır, Manchester United’a Elveda Dedi

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ALTAY BAYINDIR’IN PROFESYONEL KARİYERİ

Profesyonel futbol kariyerine Ankaragücü formasıyla başlayan Altay Bayındır, ardından Fenerbahçe’ye transfer oldu. 2023 yazında Türkiye’ye veda eden Altay Bayındır, İngiltere’de futbol kariyerine devam etmek için Manchester United’a katıldı. Ancak bu yeni deneyimi beklentileri karşılamadı.

MANCHESTER UNITED MACERASI

Altay Bayındır, Manchester United macerası beklediği gibi geçmedi. Forma şansı bulmada zorluk yaşayan 27 yaşındaki kaleci, bir türlü takımda kalıcı olmayı başaramadı. Fenerbahçe’den İngiltere’ye büyük umutlarla giden file bekçisi, yaşadığı zorluklar nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiriyor.

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