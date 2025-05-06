Altay Bayındır Manchester United’dan ayrıldı

ALTAY BAYINDIR’IN KARİYERİNE DOKUNAN YENİ BİR DÖNEM

Altay Bayındır, profesyonel futbol kariyerine Ankaragücü formasıyla başladıktan sonra Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. 2023 yazında Türkiye’ye veda ederek İngiltere’nin yolunu tutan Altay Bayındır, Manchester United ile yeni bir maceraya atılmıştı. Ancak bu süreç, kendisi için beklenen gibi geçmiyor.

FORMASYONUNUN ZORLUKLARI

27 yaşındaki kaleci, Manchester United’da forma şansı bulmakta zorluk yaşıyor ve eldivenleri devralmak konusunda sıkıntılar yaşıyor. Bu durum, Altay Bayındır’ın kariyerini etkileyecek sıcak bir gelişmeyi beraberinde getiriyor. İngiltere’de istediği gibi bir performans sergileyemeyen file bekçisinin geleceği merak konusu.