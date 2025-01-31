Altın Bilezikler İçin Komşusunu Öldürdü

ÇİVRİL’DE KADIN CİNAYETİ AÇIKLANDI

Denizli’nin Çivril ilçesinde, komşusunun bahçesinde çuval içerisinde cesedi bulunan kadın, komşusu U.A. tarafından altın bilezikleri için öldürülmüş. Çarşı Mahallesi’nde ikamet eden 54 yaşındaki Serpil Girgin’in ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma halen sürüyor.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEMLER TAMAMLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler U.A. ve kadın arkadaşı T.Ö. ile diğer şüpheliler H.Ç. ve A.D’nin emniyetteki işlemleri sona erdi. H.Ç. ve A.D. serbest kalırken, U.A. ve T.Ö. adliyeye sevk edildi. U.A., emniyetteki ifadesinde, evine davet ettiği Girgin ile bir süre sohbet ettikten sonra kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü açıkladı. U.A’nın ifadesine göre, Girgin’in cenazesini kolundaki üç bileziği aldıktan sonra çuvalın içerisine koydu. Ardından, yardım için çağırdığı T.Ö. ile cesedi evin bahçesine sakladıklarını belirtti.

OLAYIN DETAYLARI

Serpil Girgin, 22 Ocak’ta komşusuna gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine arama çalışmaları başlatıldı ve 54 yaşındaki kadının cesedi, önceki gün U.A’nın yaşadığı evin bahçesinde çuval içerisinde bulundu. Bu olayla ilgili olarak U.A, T.Ö, H.Ç. ve A.D. gözaltına alındı.