Altın Bozdurup Banka Satın Aldı İfadesi

SAVCILIKTAKİ İFADELER

Yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde örgüt kurma ve para aklama suçlamasıyla tutuklanan Erkan Kork’un savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı. Kork, “PayFix isimli firmanın yasadışı bahis siteleriyle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Aksine, firma olarak yasadışı bahis benzeri oluşumları MASAK’a bildirmekteyiz. Ben şirketlerim üzerinden bahis oynatmadım, bahis oynanmasına aracılık etmedim, yasa dışı bahisten elde edilen parayı aklamadım ve hiçbir şekilde suç örgütü kurmadım.” dedi.

TESPİTLERİ REDDETTİ

Savcılıktaki ifadesi doğrultusunda Erkan Kork, tespit edildiği iddia edilen durumların tamamen yersiz olduğunu ifade etti. “Ben hiçbir zaman şirket e-postalarım dışında kendi mail adresimi kurtarma maili olarak eklemedim. Bu durumun bana karşı yapılmış bir düzmece olduğunu düşünmekteyim. Mail hesabını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine üyelik kaydı açmadım. Bu durum, beni itibarsızlaştırmak amacıyla kurgulanan bir senaryodur.” şeklinde konuştu.

GİZLİ TANIK İLE İDDİALAR

Kork, dosya kapsamında bulunan gizli tanık Cesur’un beyanlarını ise kabul etmediğini belirtti. Kork, “Bu şahıs, firmam için faaliyet geliştirme amacıyla 2022 yılında benden 1,5 milyon lira para aldı ve bu nedenle elimde senedi mevcut. Bu şahıs, taahhüt ettiği işleri yapmadığı için kendisinden senet aldım.” şeklinde savunma yaptı. Gizli tanığın kendisine düşmanlık beslediğini düşünen Kork, “Avukatlık mesleğim dolayısıyla, senedin icra edilip tahsil edilmemesi durumunda mesleğini kaybetme ihtimali olduğunu bildiği için hakkımda asılsız iddialarda bulunduğunu düşünüyorum.” dedi.

MAL VARLIKLARININ KAYNAĞI

Kork, MASAK raporuyla ilgili olarak söz konusu verilerin işletme için hayatın akışına uygun olduğunu savundu. “Bahse konu para transferleri, banka satın alma dönemimde mevcut olan altın ve ziynet eşyalarının faturalı olarak bozdurulması ve hesabıma yatırılması işlemidir. Parça parça transfer yaptırmamın sebebi, kur korumalı mevduat limitlerine takılıp parçalı işlem yapmak zorunda olmamdır. Yapmış olduğum para transferleri, mevzuata uygun işlemlerdir.” şeklinde ifade etti. Kork, banka alım sürecinin MASAK, BDDK, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Merkez Bankası onayı ve izni ile MİT soruşturması sonucu gerçekleştirildiğini belirtti.

Kork, şirketlerinde yasa dışı faaliyetlerle mücadele için özel birimler kurduklarını ve “Bahisle mücadele kapsamında her gün bin ile bin 500 arasında hesap kapatmaktayız. Bu da yasa dışı bahisle mücadele ettiğimizin açık bir göstergesidir.” şeklinde iddialarını sürdürdü. Kork, kesinlikle bahis oynatmadığını, bahis oynamaya aracılık etmediğini, yasa dışı bahisten elde edilen parayı aklamadığını ve hiçbir şekilde suç örgütü kurmadığını yineledi.

ÜÇ ÖDEME KURULUŞUNA YASAK

Yasa dışı bahis soruşturmasında ismi geçen üç ödeme kuruluşuyla ilgili harekete geçildi. Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamada, PayFix, Aypara ve İninal’ın tüm faaliyet izinlerinin durdurulduğu bilgisi verildi. Açıklamada, “Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyet izinlerinin durdurulmasına giden süreçte, 30 Eylül 2024 tarihli ve 11724/21323 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix hakkında idari ve mali tedbirler uygulanmıştır.” denildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Soruşturma kapsamında Bankpozitif, PayFix ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un da bulunduğu toplam 21 kişi tutuklanmıştı. Operasyon sırasında 59 şüpheliye baskın düzenlenmiş ve 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulmuştu. Bankpozitif, Flash TV ve PayFix devlet kontrolüne geçmiş durumda.

PAYFIX’İN KURULUŞU

Savcılık soruşturmasına göre, Erkan Kork 2014 yılında Troyin Bilişim şirketi ile finans sektörüne adım attı ve yasa dışı bahis gelirleriyle PayFix isimli ödeme kuruluşunu kurdu. PayFix’in finansal altyapısını kullanarak yasa dışı bahis baronlarının paralarının aklandığı iddia ediliyor. MASAK ve Merkez Bankası raporlarında PayFix sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edilirken, bu işlemler için toplam 211 bin 109 hesap kullanıldığı bulundu. Bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahis işlemleriyle ilişkisi raporlarla tespit edildi.