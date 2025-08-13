Altın Fiyatı Yükseliyor! Çeyrek 7.362 TL

ALTIN FİYATINDAKİ DEĞİŞİM

Dün ons fiyatındaki artışa bağlı olarak değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 4 bin 384 liradan tamamladı. Bugün, altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 4 bin 395 lira seviyesine ulaştı.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Çeyrek altın 7 bin 362 lira, cumhuriyet altını ise 29 bin 696 lira seviyesinden satışta. ABD Başkanı Donald Trump’ın altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını belirtmesinin ardından ons fiyatı, yüzde 1,6 düşüşle 3 bin 343 dolara geriledi. Ancak yeni güne yükselişle başlamasının ardından iki gün itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3 bin 355 dolardan işlem görüyor. ABD’de yayınlanan ılımlı enflasyon verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indimlerine gidebileceği beklentilerini artırarak dolara olan talebi azalttı. Bu durum, altın fiyatlarında bir yükseliş eğilimi yaratıyor.