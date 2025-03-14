Altın Fiyatındaki Artış: Trump’ın Etkisi

ALTINDAKİ REKOR ARTILAR

“Güvenli liman” varlıkları arasında yer alan altın, özellikle jeopolitik risklerin yanı sıra artan belirsizlik ve ABD’nin yeni gümrük vergisi politikasının olası etkileriyle rekor seviyeleri görmeye devam ediyor. Bugün altının ons fiyatı, yüzde 0,17’lik bir artışla 2 bin 993,94 dolara ulaşarak bu alanda yeni bir rekor kaydetti. Böylelikle değerli metalin ons fiyatı 3 bin dolara yaklaşmış oldu.

YIL BAŞINDAN BERİ CİDDİ BİR ARTIS

Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 373 dolar değer kazanarak toplamda 13 kez rekor yenileyerek dikkat çekti. Geçen yıl altının ons fiyatı yüzde 27 artış gösterirken, bu yıl da yüzde 17’lik bir artış kaydetti.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifesi politikası, altın piyasasında önemli bir fiyat etkisi yaratıyor. Ons altındaki gelişmeler, Türkiye’de gram altının fiyatının yeni güne rekorla başlamasına yol açtı. Altının gram fiyatı 3 bin 536 lira ile yeni bir yüksek seviyeye ulaştı.