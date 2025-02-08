Altın Fiyatları 8 Şubat 2025 Listesi

ALTIN VE DÖVİZ KURU DEĞİŞİKLİKLERİNE DİKKAT

Altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik, hem yurtiçinde hem de yurtdışında dikkatle izleniyor. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı ne kadar?” sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte, 8 Şubat 2025 Cumartesi gününe ait güncel altın fiyatları:

Gram altın: 3.308,25 TL

Çeyrek altın: 5.489,00 TL

Yarım altın: 10.978,00 TL

Tam altın: 21.835,19 TL

Cumhuriyet altını: 21.865,00 TL

Gremse altın: 54.755,43 TL

Ons altın: 2.860,87 dolar