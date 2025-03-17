Altın Fiyatları: Alış ve Satış Rakamları

ALTININ GÜNCEL FİYATLARI

Geçtiğimiz haftalarda altın fiyatları yukarı yönlü bir ivme gösterdi. Bugün, 17 Mart itibarıyla altın alıcı ve satıcıları anlık fiyatları öğrenmek için sorgulama yapıyor. İşte güncel altın alış ve satış fiyatları.

17 MART CANLI ALTIN FİYATLARI

Haftanın ilk iş gününde altın fiyatları şu şekilde belirleniyor: Ons altın alış fiyatı 2.983 TL, satış fiyatı ise 3.518 TL olarak gerçekleşiyor.

Gram altın için alış fiyatı 3.517 TL, satış fiyatı 3.518 TL seviyesinde. Çeyrek altın alış fiyatı 5.773 TL, satış fiyatı ise 5.810 TL olarak belirleniyor.

Yarım altın alış fiyatı 11.546 TL, satış fiyatı 11.619 TL seviyelerindeyken, tam altının alış fiyatı 22.701 TL, satış fiyatı ise 23.145 TL olarak kaydediliyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 23.022 TL, satış fiyatı 23.141 TL şeklinde işlem görmekte.