Altın Fiyatları Dalgalı Seyir İzliyor. TAHMİNLER Değişti Mi?

ALTIN FİYATLARINDAKİ DALGALANMA

Altın fiyatları, küresel gelişmeler nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Bu gelişmelerle birlikte, altın değer kaybederken yatırımcılar piyasalardaki değişimleri dikkatle takip ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın fiyatları şu şekilde belirlenmiş durumda:

Alış: 3.248,30 TL, Satış: 3.251,50 TL

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatları ise aşağıdaki gibidir:

Alış fiyatı: 4.025 TL, Satış fiyatı: 4.026 TL / Önceki kapanış: 4.053 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın fiyatları şu şekilde belirleniyor:

Alış fiyatı: 6.646 TL, Satış fiyatı: 6.703 TL / Önceki kapanış: 6.750 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın fiyatları aşağıdaki gibidir:

Alış fiyatı: 13.289 TL, Satış fiyatı: 13.402 TL / Önceki kapanış: 13.500 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın fiyatları ise şu şekildedir:

Alış fiyatı: 26.141 TL, Satış fiyatı: 26.650 TL / Önceki kapanış: 26.682 TL

UZMANLARDAN ALTIN YORUMU

Milliyet’e konuşan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, altın için yıl sonu beklentilerinde henüz bir değişiklik olmadığını belirtmiştir: “Ons altına baktığımızda 3275 doların altında kalmadığı sürece yukarı yönlü hareket devam eder. 3275 doların altına doğru sarkmalarda geri çekilme hareketi biraz daha devam eder. Gram altın içeride doların nispeten baskılanmasının etkisiyle biraz daha sakin. Yine yatırımcının her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirdiği süreçte. Yıl sonu hedeflerinde değişiklik söz konusu değil. Genel beklenti ons altında 3100 dolar seviyesinde yılı tamamlayabileceği yönünde. Benim ons altında yıl sonu beklentim 3 bin 250 dolar seviyesinde.”

ALTININ GELECEĞE DİRENÇ MONİTÖRÜ

Gram altında 4 bin lira seviyesine dikkat çeken Maviş, altın için her daim talebin devam edeceğini vurgulamaktadır: “Gram altında 4 bin TL’nin altına her geri çekilme alım fırsatı yaratacaktır. Dolar sakin dursa da geri çekilme hareketi olsa da bu gram altında alış yönünde olacaktır. Yaz mevsimi ile birlikte, turizm sezonunun açılması gibi unsurlar altında kısmen satışları beraberinde getirir. Ancak altında gerçek satışı görebilmemiz için içeride konut piyasasının hareketlenmesi, kredilerin vadesinin uzaması gerekiyor. Bunlar gerçekleşmediği sürece altına olan talep devam edecektir.”