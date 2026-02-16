Altın Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor Uzmanlardan Uyarılar Geldi

Altın fiyatlarını etkileyen önemli gelişmeler ABD’den geldi. Ocak ayına ait yıllık enflasyon verisi, yüzde 2,4 gibi beklentilerin altında açıklandı. Bu durum, Federal Rezerv’in (FED) olası bir faiz indirimine yaklaşabileceği algısını güçlendirdi. Faiz oranlarının düşme ihtimalinin artması, altının elde tutulma maliyetini düşürdüğünden, geçen hafta fiyatların yükselmesine neden oldu. Ancak bu artış kalıcı olamayarak bugün altın fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşandı. Ayrıca, kar satışlarının etkisiyle düşüşü fırsat olarak değerlendiren iki uzman, altın alımına ilişkin kritik rakamlar paylaştı. Peki, altın almak için uygun zaman mı geldi yoksa fiyatlarda daha fazla düşüş mü beklenmeli? İşte altındaki son durum ve uzmanların görüşleri:

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz haftayı ABD’deki faiz indirim beklentileri ile pozitif kapatan ons altın, yeni haftanın ilk işlem gününde 5 bin doların altına geriledi. Sabah saatlerinde ons altın, 4 bin 981 dolara kadar düşerken, bu durum gram altın fiyatlarını da aşağı yönlü etkiledi. Hem ons altındaki bu düşüş hem de dolar/TL kurundaki duraksama, gram altının 7 bin lira seviyesinde tutunma çabası gösterdiği anlamına geliyor. Bugün saat 10:00 itibariyle gram altın fiyatı 7 bin 15 lira seviyesinde işlem görüyor.

GÜMÜŞTE SERT KAYIP

Değerli metaller arasında yer alan gümüş, yeni haftada da düşüş yaşadı. Gümüş fiyatları, yaklaşık yüzde 3’lük bir kayıpla 74,5 dolara geriledi. Çin’deki Ay Yeni Yılı tatili sırasında piyasalardaki işlem hacminin düşmesi, spekülatif hareketlerin yerini durgunluğa bıraktı. Şu an ons gümüş fiyatı 76,05 dolarken, gram gümüş fiyatı ise 106,66 lira seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN ALMANIN TAM ZAMANI MI?

Altın fiyatlarının gerilemeye başlaması ile birlikte yatırımcılar, “Acaba şimdi altın almak için uygun zaman mı?” sorusunu sormaya başladı. Ekonomist Tuncay Turşucu, altın almanın “henüz vakti değil” olduğunu belirtiyor. Turşucu, mevcut altınını koruyanların yerinde kalabileceklerini, ancak yeni alım yapmayı düşünenlerin aceleci olmamaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, piyasalardaki ivmenin zayıfladığına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Momentumda bir zayıflık var. Ancak bu, altını yatay seyirde tutuyor. Dolar endeksi de 95-98 arasında dalgalanıyor. Ons altın için 5.600 dolar seviyesini bir süre zirve olarak izleyeceğiz. Aşağıda ise 50 günlük ortalama destek olacaktır.” Turşucu, mevcut altınını koruyanlara yerlerinde kalmalarını, yeni alım yapanların ise acele etmemelerini öneriyor.