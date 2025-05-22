Altın Fiyatları Düşüş Yaşadı

Altın fiyatları, yükselen dolar karşısında bir kez daha değer kaybetti. Euro Bölgesi’ndeki PMI verilerinin daralma sinyalleri vermesi, dolara ek güç sağladı. Güçlenen dolar nedeniyle altın fiyatları gerileyerek, düşüş trendine girdi.

ABD EKONOMİSİ İLE NİTELİKLERİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in yıllar sonra ABD’nin kredi notunu düşürmesi, piyasada yankı bulmaya devam ediyor. ABD Başkanı, vergi indirimi tasarısının bir an önce uygulanmasını talep ediyor. Bu tasarı, ABD’nin bütçe açığını daha da artıracak bir adım olarak değerlendiriliyor ve yakından takip ediliyor. Altın fiyatları da bu gelişmeler doğrultusunda yön değiştiriyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Bugün ons altın, 3317 dolardan işlem görmeye başladı. Gün içinde en düşük 3283 dolar, en yüksek ise 3345 dolar seviyesine ulaşıldı. Şu anki işlem fiyatı 3297 dolar olarak kaydedildi.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın, güne 4142 lira düzeyinde başlangıç yaptı. Gün içerisinde en düşük 4108 lira, en yüksek ise 4177 lira seviyelerini gördü. Şu anda gram altın 4125 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın, 4134 liradan alınırken 4184 liradan satılıyor.