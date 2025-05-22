Altın Fiyatları Düşüş Yaşıyor

Altın fiyatları, yükselen doların etkisiyle bir kez daha düşüş yaşadı. Euro Bölgesi’ndeki PMI verilerinin daralma sinyali vermesi, dolara güç kazandırdı ve bu nedenle altın fiyatları gerilemeye başladı.

ABD’YE AİT VERGİ DÜZENLEMESİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yıllar sonra ABD’nin notunu düşürmesinin yankıları devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump vergi indirimi tasarısının bir an önce yürürlüğe girmesini talep ediyor. Vergi indirimi tasarısı, ABD’nin mevcut bütçe açığını artıracak bir hamle olarak dikkat çekiyor ve bu gelişmeler, altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ONS ALTIN FİYAT DEĞİŞİMİ

Ons altın, güne 3 bin 377 dolardan başladı ve şu anki işlem fiyatı 3 bin 297 dolara geriledi.

GRAM ALTIN FİYATI GÜNCEL

Gram altın, yeni güne 4 bin 156 liradan başlangıç yaptı. Bugün gram altının son işlem fiyatı ise 4 bin 125 lira olarak belirlendi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Yurtiçindeki güncel altın fiyatları şu şekildedir:

– Gram altın: 4 bin 125 lira

– Çeyrek altın: 7 bin 3 lira

– Cumhuriyet altını: 28 bin 537 lira

– Tam altın: 28 bin 27 lira

– Yarım altın: 14 bin 6 lira

Piyasa kapanışında doların değeri ise 38,9227 lira olarak işlem görüyor.