Altın Fiyatları Fed Kararı Sonrası Yükseldi

ALTIN FİYATLARINDAKİ ARTİŞ

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrasında rekor seviyelere yaklaşmış durumda. Ons altın, gün içerisinde yüzde 0,69 yükselerek 2 bin 779 dolara ulaşmayı başardı. Ons altındaki bu yükseliş, gram altın fiyatlarına da yansıdı ve gram altın 3 bin 196 Türk Lirası seviyesine çıkarak yeni bir zirve oluşturdu. Çeyrek altın da 5 bin 226 Türk Lirası’na kadar tırmandı.

FED’İN FAİZ KARARI VE ETKİLERİ

Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,5 seviyelerinde sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon ve istihdam verilerinin, faiz indirimini uygun hale getirmediği sürece yeni bir indirim için acele etmeyeceklerini belirtti. ABD Başkanı Trump, faiz kararı sebebiyle Powell’ı hedef alarak, “Enflasyonu durdurmaktan fazlasını yapacağım. Ülkemizi mali ve diğer açılardan tekrar güçlendireceğim.” ifadelerini kullandı. Fed üyeleri ise enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini vurgulayarak, yüzde 2 hedefine yönelik ilerleme referansını metinden çıkardıklarını duyurdu.

GÜVENLİ LİMAN VARLIKLARINA TALEP ARTIYOR

Analistler, Trump’ın tarife planlarının enflesyon yaratacağı konusundaki endişelere bağlı olarak güvenli liman varlıklarına olan talebin artabileceğini aktardı. Bu durum, yatırımcıların altın gibi güvenli liman varlıklarına yönelmesine yol açıyor.