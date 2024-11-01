Altın Fiyatları Genel Durum Değerlendirmesi 1 Kasım 2024 Altın Fiyatları Ne?

DÜĞÜN SEZONU HEDİYELİKLERİ VE ALTIN FİYATLARI

Düğün sezonunun popüler hediyelikleri arasında yer alan gram altın ve çeyrek altın fiyatları alıcıları şaşırtmaya devam ediyor. Peki, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatları yükseliyor mu, düşüyor mu? Düğün sezonunda birçok kişi çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını merak ediyor ve araştırıyor. Yatırımcılar ve altın almak isteyenler, altındaki son durumu öğrenmeye çalışıyor. Anlık fiyatları öğrenmek isteyenler araştırmalar yaparken, Kapalıçarşı ve kuyumcu ücretlerini merak edenler de internette dolaşıyor.

1 KASIM 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarındaki güncel değişimler, yatırımcılar ve alıcılar açısından büyük bir öneme sahip. İşte 1 Kasım 2024 itibarıyla güncellenmiş altın fiyatları: Çeyrek altın, alış fiyatı 5.088,00 TL ve satış fiyatı 5.149,00 TL olarak güncellenmiştir. Ayrıca, güvenli liman olarak tercih edilen Cumhuriyet altınının alış fiyatı 20.295,00 TL, satış fiyatı ise 20.516,00 TL olmuştur.

TAM ALTIN FİYATI

Güncel verilere göre, tam altının alış fiyatı 20.115,98 TL iken, satış fiyatı 20.791,24 TL olarak belirlenmiştir.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın fiyatları ise alış fiyatı 3.035,59 TL, satış fiyatı ise 3.036,09 TL olarak güncellenmiştir. Yarım altının alış fiyatı 10.146,00 TL, satış fiyatı ise 10.293,00 TL olarak kaydedilmiştir.