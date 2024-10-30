Altın Fiyatları Hakkında Güncel Bilgiler

DÜĞÜN SEZONU ALTIN FİYATLARI MERAK EDİLİYOR

Düğün döneminin popüler hediyelikleri arasında yer alan gram altın ve çeyrek altın fiyatları, alıcıları şaşırtmaya devam ediyor. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının ne kadar olduğu, kaç TL’ye kadar yükseldiği merak ediliyor. Ayrıca, “Altın yükseliyor mu, düşüyor mu?” ve “Altın düşer mi, yoksa yükselir mi?” gibi sorular gündemde. Düğün sezonunda birçok kişi altındaki son durumu öğrenmek için araştırmalar yapıyor, yatırımcılar ve altın almak isteyenler ise anlık fiyatları takip ediyor. Kapalıçarşı ve kuyumcuların güncel fiyatlarını öğrenmek için internette arama yapılıyor.

30 EKİM 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarındaki güncel değişiklikler yatırımcılar ve alıcılar tarafından dikkatlice takip ediliyor. İşte 30 Ekim 2024 tarihi itibarıyla güncellenen altın fiyatları: Yatırımcıların ilgi gösterdiği çeyrek altın, alış fiyatı 5.147,00 TL, satış fiyatı ise 5.215,00 TL olarak belirlenmiş.

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI NE DURUMDA?

Güvenli bir yatırım aracı olarak kabul edilen Cumhuriyet altını, alış fiyatı 20.752,00 TL, satış fiyatı ise 21.065,00 TL seviyelerine gelmiş durumda. Güncel verilere göre tam altının alış fiyatı 20.527,00 TL, satış fiyatı ise 20.775,00 TL olarak kaydedilmiştir.

GRAM ALTIN FİYATINDA SON DURUM

Gram altın fiyatları da oldukça dikkat çekiyor. Gram altının alış fiyatı 3.062,40 TL, satış fiyatı ise 3.062,96 TL olarak güncellenmiş durumda. Yarım altının alış fiyatı 10.263,00 TL, satış fiyatı ise 10.424,00 TL olarak belirlenmiştir.

ATA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ata altın, alış fiyatı 21.063,00 TL, satış fiyatı ise 21.317,00 TL olarak güncellenmiş. Yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için bu fiyatlar dikkatle izleniyor.