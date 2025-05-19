“Altın Fiyatları İçin Haziran Uyarısı!”

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN FİYATLARI AÇIKLAMASI

İslam Memiş, altın fiyatları hakkında yaptığı değerlendirmelerde, yatırımcıların dikkat etmesi gereken kritik seviyelere vurgu yaptı. Gram altın fiyatının 4 bin 500 TL’ye ulaşabileceğini ifade eden Memiş, ons altının ise 3 bin 500 dolara kadar çıkmasının mümkün olduğunu belirtti. Ancak yılın ikinci yarısında bu seviyelerde önemli bir getiri beklemediğini dile getirdi. İlk çeyrekte altın fiyatlarının yüzde 43’lük bir getiri sağladığını belirten Memiş, gelecekteki yükselişin sınırlı kalacağını söyledi. Ayrıca, “Konut mu altın mı, araç mı altın mı?” sorusuna yanıt olarak, konut ve araç alımının daha mantıklı bir seçenek olduğunu dile getirdi.

ALTIN YATIRIMCILARINA KADEMELİ ALIM REHBERİ

Haber Global’de yer alan bilgilere göre, İslam Memiş, gram altın için kademeli alım fırsatlarının devam ettiğini aktardı. Altın fiyatlarının bir miktar gerileyerek 4 bin 100 TL seviyelerine inebileceğini öngören Memiş, yatırımcıların dikkatlice hareket etmesi ve alım fırsatlarını iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Haziran sonrası için ise yükseliş beklentisinin sürdüğünü ifade etti.

HAZİRAN SONRASI YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Memiş, gram altın fiyatının ons altının etkisiyle 4 bin TL altına inmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Altın yatırımcılarına panik yapmamalarını öneren Memiş, Haziran sonrasında altın fiyatlarının yeniden artacağına dair beklentisini yineledi.

BORSADA NEGATİF BEKLENTİLER

Borsa İstanbul’da teknik düzeltmeler yaşanabileceğini söyleyen Memiş, küresel borsa piyasalarında da benzer düşüşlerin olabileceğini vurguladı. Kısa vadeli olumsuz bir görünümün mevcut olduğunu belirten Memiş, borsanın açılışında 9 bin 550 puan seviyelerinin destek noktası olacağını ifade etti. Ons altın tarafında ise 3 bin 120 dolara kadar bir gerileme olabileceğini, sonrasında ise tepki yükselişinin geleceğini belirtti. Ancak 3 bin 250 dolarda dirençle karşılaşılabileceğini ve fiyatların tekrar düşüşe geçebileceğini öngördü. Bu durumda yatırımcıların kademeli alım yapmasının yararlı olacağını dile getirdi.

GÜMÜŞ YATIRIMINA DİKKAT

Gümüş yatırımlarının altına göre farklı strateji gerektirdiğini aktaran Memiş, gümüşün genellikle uzun vadede sabır isteyen bir yatırım aracı olduğunu söyledi. Gümüşün, altın gibi enflasyona karşı koruyucu olmasının yanında büyük kazançlar da getirebileceğini ifade etti. Ayrıca, gümüş yatırımı için sağlam bir irade gerektiğini ve bazen uzun yıllar beklenilmesi gerektiğini vurguladı. Gümüşün 2023 ve 2024 yıllarında altından daha fazla getiri sağlama potansiyeline sahip olduğunu belirten Memiş, bu metalin yatırımcılar için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.