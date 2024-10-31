Altın Fiyatları ve Güncel Durum Nedir?

ALTIN FİYATLARI HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Düğün sezonunun popüler hediyeleri arasında yer alan gram altın ve çeyrek altın fiyatları, alıcıları şaşırtmaya devam ediyor. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının ne kadar olduğuna dair güncel bilgiler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yatırımcılar ve altın almak isteyen bireyler, altındaki son durumu öğrenmeye çalışıyor. Anlık fiyat bilgisine ulaşmak isteyen vatandaşlar, araştırmalar yapıyor ve kapalıçarşı ile kuyumcu fiyatlarını öğrenmek için internete başvuruyor.

31 EKİM 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarındaki hareketlilik, yatırımcılar ve alıcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. İşte 31 Ekim 2024 itibarıyla güncellenmiş altın fiyatları: Yatırımcılar tarafından büyük ilgi gören çeyrek altının alış fiyatı 5.147,00 TL, satış fiyatı ise 5.179,00 TL olarak belirlenmiş. Cumhuriyet altını alış fiyatı 20.752,00 TL, satış fiyatı ise 20.630,00 TL seviyesinde. Güncel verilere göre tam altının alış fiyatı 20.527,00 TL, satış fiyatı ise 20.456,78 TL olarak kaydedildi.

GRAM VE YARIM ALTIN DEĞERLERİ

Gram altın fiyatları da merak edilenler arasında yer alıyor. Gram altının alış fiyatı 3.062,40 TL, satış fiyatı ise 3.069,58 TL olarak güncellenmiş. Yarım altının alış fiyatı ise 10.263,00 TL, satış fiyatı 10.352,00 TL olarak belirlenmiş. Altın fiyatlarındaki bu güncellemeler, hem yatırımcılar hem de tüketiciler için oldukça önemli bir konu.