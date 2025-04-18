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Altın Fiyatları Yıl Sonunda Yükselebilir

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ALTINDAKİ FİZİKSEL ARZ AÇIĞI

Citi, Çinli sigorta firmalarından gelen yeni altın alımları ve vergilerle ilgili ortaya çıkan riskler ve piyasalardaki zayıflık sebebiyle artan güvenli liman talebi doğrultusunda tahminlerinde değişiklik yaptı. Analistler, altının şu anda “son derece nadir görülen fiziksel bir arz açığında” olduğunu ifade ediyor. Bu durumun, fiyatların yükselmesi gerektiği anlamına geldiğini vurguluyorlar.

PAZAR DENGESİNİ SAĞLAMAK

Citi analistleri, mevcut arz açığını dengelemek için stok sahiplerinin satış yapmaya teşvik edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu yaklaşım, piyasa koşullarının iyileşmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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